Представитель МИД РФ Захарова назвала ВЭФ масштабным в рамках страны событием с мировым резонансом

Восточный экономический форум, который в этом году проводится уже в девятый раз во Владивостоке, является масштабным в рамках страны событием с мировым резонансом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, форум имеет результативность и итоги, которые касаются всего региона в целом. Сам Владивосток считается «окном, воротами, точкой входа для бизнеса на востоке нашей страны».

Захарова также отметила, что уровень гостей и их представленность на ВЭФ каждый раз неизменно высокие по уровню.