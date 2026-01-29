Представитель МЧС Дагиров высоко оценил заслуги спасателя Легошина

Председатель Центрального совета ветеранов МЧС Шамсутдин Дагиров дал интервью во время прощания с заслуженным спасателем России Андреем Легошиным. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Представитель ведомства отметил вклад семьи Легошиных в становление службы спасения.

«Когда Андрей Данатович со своим отрядом приезжал к месту чрезвычайной ситуации, все были уверены, что людей из-под завалов достанут живыми», — подчеркнул Дагиров.

Напомним, Легошин скончался на 64-м году жизни. За свою работу он получил множество наград. Среди них — медали «За отвагу» и «За спасение погибавших».