Представитель «Мангазеи» Архангельская рассказала о росте спроса на обмен старых квартир

Руководитель направления ипотечного кредитования девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская рассказала «Известиям» о растущем спросе на обмен старых квартир на новостройки.

Каждый третий покупатель рассматривает продажу своего жилья для внесения первого взноса на новую недвижимость.

Популярность таких сделок объясняется стремлением клиентов улучшить жилищные условия. Многие хотят увеличить площадь или переехать в более комфортные районы. Архангельская подчеркнула, что покупатели могут выбирать различные варианты обмена, включая продажу квартиры на открытом рынке одновременно с фиксацией стоимости новостройки. Правильно оценивая объекты, большинство из них удается продать в течение 45 дней без существенных скидок.