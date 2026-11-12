Представитель ЛДПР Крастелев заявил, что школьная форма не решит проблему дисциплины и травли

Единая школьная форма не решит проблему дисциплины и не защитит ребенка от травли. Об этом в беседе с изданием RuNews24.ru заявил координатор Московского отделения одной из партий Госдумы Роман Крастелев.

По его мнению, требования должны оставлять родителям возможность выбора по цене и качеству, пишет «Мойка78».

«Если семья не может сразу приобрести весь комплект, ребенка нельзя унижать. Этот вопрос взрослые должны решать между собой», — отметил он.

Эксперт добавил, что одинаковый внешний вид не решает проблемы дисциплины. Требования к одежде не должны становиться поводом для раздора, а должны быть зоной, где взрослые ищут разумный компромисс.

Крастелев также обратил внимание на финансовую нагрузку: форма сильно бьет по карману родителей. В связи с этим одна из партий Госдумы предложила ввести ежегодную выплату 10 тысяч рублей на покупку формы, если школа устанавливает требования к одежде. В противном случае ребенок рискует стать объектом насмешек из-за отсутствия «правильной» одежды. Ранее сообщалось, что оптимальный вариант формы — смесовые ткани с полиэстером и добавлением шерсти или хлопка.