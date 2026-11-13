Представитель ЛДПР Крастелев призвал родителей мягко контролировать финансы подростков

Родителям стоит сохранять ненавязчивый контроль за финансами подростков, чтобы не потерять доверие и вовремя заметить риски. Об этом сайту RuNews24.ru заявил координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев.

По словам Крастелева, жесткий надзор приводит к тому, что дети перестают рассказывать взрослым о сомнительных предложениях. Он советует спокойно обсуждать с подростком источники заработка, учить внимательно проверять условия сделок и доверять самостоятельное планирование небольших сумм без отчета за каждую трату, отметил сайт «ТСН24».

Крастелев также призвал заранее договориться о реакции на финансовые ошибки: если несовершеннолетний попался на уловку, он должен сразу рассказать семье. Страх наказания загоняет проблему вглубь и вынуждает подростка выполнять требования аферистов. Умение вовремя остановиться и обратиться за помощью — ключевая составляющая финансовой грамотности.