Представитель «ИНКОМ-Недвижимости» Шлома: цены на вторичном рынке в Москве в сентябре не снизятся

Директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома в беседе с Life описал ситуацию на рынке вторичной недвижимости в Москве.

По его словам, цены на вторичное жилье в сентябре вряд ли снизятся, даже несмотря на то, что ситуацию отягощает высокая ключевая ставка Центробанка до 19% годовых.

«Все лето спрос был примерно на 20–25% ниже, чем в тот же период прошлого года. Невысоким он останется и в сентябре», — описал ситуацию на вторичном рынке эксперт.

По данным аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость», в Москве средняя цена квадратного метра находится на уровне 285,1 тысячи рублей. Это на 3% больше, чем в аналогичный период 2023 года.