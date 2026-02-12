Представитель HR-холдинга Ventra Абгарян указала на возможный рост безработицы в России в 2026 году

Несмотря на то что сейчас уровень безработицы в России находится на рекордно низком уровне, в 2026 году могут появиться новые дисбалансы на рынке труда. Об этом «Известиям» рассказала операционный директор HR-холдинга Ventra Лусине Абгарян.

По ее словам, на начало года пришлось около 4,2 миллиона открытых вакансий — максимум за два десятилетия. При этом уровень безработицы оставался низким — 2,3 %.

«Это наглядный пример структурного разрыва: людей на рынке достаточно, но работодатели не могут закрыть позиции из-за нехватки нужных компетенций», — отметила Абгарян.

Наиболее острый кадровый дефицит наблюдается среди квалифицированных рабочих, инженеров, строителей и IT-специалистов, особенно в сфере кибербезопасности и разработки отечественного программного обеспечения.

Лусине Абгарян подчеркнула, что на рынок труда влияет низкая рождаемость в 1990-е и начале 2000-х годов. Сейчас число людей трудоспособного возраста заметно ниже количества открытых позиций.

В 2026 году активно набирают сотрудников фармацевтические компании и агропромышленный сектор. В связи с ростом производства лекарств и экспорта сельхозпродукции растет спрос не только на рабочих, но и на инженеров, исследователей, маркетологов и специалистов по цифровизации.