Представитель HeadHunter Осипова высказала мнение, что зумеры живут не ради работы, а работают ради жизни

Руководитель отдела внешних коммуникаций HeadHunter в регионах Анна Осипова в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказала мнение, что у представителей поколения Z иные приоритеты по сравнению с более старшими работниками.

По ее словам, поколение, которое младше 30 лет, демонстрирует отличные от более взрослых людей принципы поведения на рынке труда.

«Это те люди, которые очень ценят свой эмоциональный комфорт. Они живут не ради работы, а работают ради жизни. Это интересный подход, который зачастую совершенно не свойствен людям старше», — сказала Осипова.

Молодежь, которая часто меняет место работы, ищет вариант, где будет комфортнее. К определенному моменту зумеры этот вариант найдут.