Представитель fam Properties Тумин: при осмотре новоквартиры важно обращать внимание на штукатурку, трещины, промерзание | 360°

Общество 02 мая 2024, 12:36 Представитель fam Properties Тумин: при осмотре новоквартиры важно обращать внимание на штукатурку, трещины, промерзание

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Директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин в беседе с изданием Life рассказал, на какие скрытые дефекты при покупке вторичной квартиры следует обращать внимание.

По его словам, важно оценить состояние штукатурки, кирпичной кладки, осмотреть наличие трещин, отклонения по вертикали и горизонтали, выявить промерзание и наличие грибка.

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Чтобы проверить водопровод и канализацию, необходимо открыть кран на полную мощность и подождать несколько минут. Важно обратить внимание на то, как быстро вода уходит в сток и нет ли подтеканий под раковиной. Обычно дефекты говорят либо об использовании дешевых материалов, либо об экономии на технологических процессах, добавил Тумин.