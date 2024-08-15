Представитель ДОМ.РФ Прозоровский: семьи с детьми в России все чаще выбирают для жизни загородные дома

В России прослеживается тенденция на покупку загородных домов. Такой вариант жилья все чаще выбирают семьи с детьми, рассказал ИА НСН руководитель подразделения «Индивидуальное жилищное строительство» ДОМ.РФ Георгий Прозоровский.

По словам эксперта, особой популярностью пользуются строения площадью свыше 110 квадратных метров.

«Частное строительство — это возможность выбрать для себя комфортный образ жизни, при этом получить именно то, что нужно вам», — добавил он.

У семей появляется больше вариативности — есть возможность выбрать локацию, материалы, планировку. Как правило, россияне делают в доме минимум четыре жилых комнаты, сказал Прозоровский.

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