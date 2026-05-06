Председателям СНТ порекомендовали избегать наличных при членских и целевых взносах

Депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с RT предупредил, что председатели садоводческих некоммерческих товариществ не вправе принимать членские и целевые взносы наличными или на личную банковскую карту. Такое действие считается нарушением федерального закона №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества».

«Законодательство устанавливает прямую обязанность по внесению любых взносов только на расчетный счет, открытый самим садоводческим товариществом в банке», — подчеркнул парламентарий.

Чаплин отметил, что перевод денег на официальный счет обеспечивает прозрачность финансовой деятельности товарищества, так как все операции фиксируются. Это позволяет любому члену СНТ запросить отчет о расходовании средств.

Нарушение этого требования может привести к административному штрафу за нарушение порядка ведения финансовой деятельности некоммерческой организации. Если председатель выплачивает себе зарплату из наличных сборов без заключения трудового договора, уплаты НДФЛ и страховых взносов, это будет нарушением налогового законодательства.

Если председатель требует платить наличными или перечислять на карту, садоводам следует отказаться и потребовать реквизиты расчетного счета СНТ. Также необходимо зафиксировать факт нарушения и обратиться с жалобой в налоговую инспекцию или прокуратуру.