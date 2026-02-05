Председатель ЗакСа Свердловской области Бабушкина провела форум женского актива

Образовательный форум женского актива прошел в Екатеринбурге на базе Законодательного собрания Свердловской области. Инициатором мероприятия, которое состоялось 4 февраля, выступила председатель ЗакСа Людмила Бабушкина, сообщил NEWS.ru .

По ее словам, движение объединило представительниц общественных организаций, парламентариев, бизнесменов, волонтеров и активистов.

«Развитие женского движения <…> позволяет создавать условия для реализации женских инициатив. Нами продвигаются социальные, гуманитарные и культурные направления для защиты интересов женщин, поддержки участников СВО и их семей», — отметила Бабушкина.

Она также пояснила, что участницы актива занимаются разработкой предложений по преобразованию законодательства и созданию образовательных программ.