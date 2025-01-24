Председатель Верховного совета Хакасии Сокол: ажиотаж вокруг закона о межбюджетных отношениях преувеличен
В Хакасии депутаты одобрили закон о межбюджетных отношениях, однако правительство республики наложило на него вето. Ситуацию прокомментировал председатель Верховного совета региона Сергей Сокол, сообщили «Государственные новости».
По его словам, ажиотаж вокруг инициативы сильно преувеличен. Новые правила могут оказаться неудобными, так как они ограничивают контроль над муниципальными образованиями, особенно в вопросах распределения финансов, пояснил политик.
Отсутствие четкой системы межбюджетных отношений, добавил Сокол, тормозит развитие региона, поскольку финансовые ресурсы нередко достаются тем, кто находится ближе к правительству или обладает административным влиянием.