Председатель Верховного совета Хакасии Сокол: ажиотаж вокруг закона о межбюджетных отношениях преувеличен

В Хакасии депутаты одобрили закон о межбюджетных отношениях, однако правительство республики наложило на него вето. Ситуацию прокомментировал председатель Верховного совета региона Сергей Сокол, сообщили « Государственные новости ».

По его словам, ажиотаж вокруг инициативы сильно преувеличен. Новые правила могут оказаться неудобными, так как они ограничивают контроль над муниципальными образованиями, особенно в вопросах распределения финансов, пояснил политик.

Отсутствие четкой системы межбюджетных отношений, добавил Сокол, тормозит развитие региона, поскольку финансовые ресурсы нередко достаются тем, кто находится ближе к правительству или обладает административным влиянием.