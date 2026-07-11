Председатель СПРФ Койтов указал на плюсы развития мультибрендовых ПВЗ

В Минпромторге заявили, что фокус в сфере пунктов выдачи заказов сместится на повышение качества услуг и объединение форматов. Ожидается развитие мультибрендовых точек, которое освободит малые помещения для других форматов торговли. В беседе со «Взглядом» мнение высказал председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов.

По его словам, конкуренция и снижение затрат на обслуживание могут привести к улучшению сервиса. Когда в одной точке соседствуют несколько площадок, у владельца ПВЗ появляется стимул работать лучше, чтобы удержать поток клиентов.

Для предпринимателей нововведение означает диверсификацию доходов и снижение зависимости от одного маркетплейса. Увеличение загрузки точек позволяет эффективнее использовать помещения и повышать рентабельность. Однако есть и минусы: мультибрендовость усложняет контроль за едиными стандартами обслуживания и логистику.