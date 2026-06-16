Председатель СПбИК Мейксин заявил, что выборы депутатов определят вектор развития Петербурга
В сентябре в Санкт-Петербурге пройдет единый день голосования, в рамках которого состоятся выборы на федеральном, региональном и местном уровнях. Подробнее рассказал председатель городской избирательной комиссии (СПбИК) Максим Мейксин в беседе с газетой «Петербургский дневник».
Он напомнил, что избиратели смогут проголосовать за депутатов Государственной думы РФ и Законодательного собрания города.
«Это события, которые определят вектор развития и всей страны, и нашего любимого Петербурга на годы вперед», — заявил Мейксин.
По его словам, в России не бывает простых выборов, и в данный момент, когда страна переживает особый исторический этап, предстоящие выборы можно считать особенно значимыми.