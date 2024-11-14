Председатель Союза потребителей Койтов предупредил россиян о фейковых распродажах

Не стоит принимать на веру слово «распродажа, которе появляется в магазинах и на маркетплейсах. Таким советом поделился с НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

По его словам, раньше маркетологи шли на подобные уловки только в ноябре и праздники, сейчас же начеку нужно круглый год, потому что маркетплейсы все чаще устраивают фейковые распродажи.

Поэтому лучше на протяжении какого-то периода следить за ценой. Только такой подход позволит определить, настоящая скидки или всего лишь маркетинговый ход. В противном случае можно совершить импульсивную покупку по обычной цене, отметил эксперт.