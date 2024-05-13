Председатель Союза дачников Чаплин посоветовал подкармливать яблоню в период заморозков | 360°

13 мая 2024, 11:07
Председатель Союза дачников Чаплин посоветовал подкармливать яблоню в период заморозков
Весенние заморозки могут негативно повлиять на цветки, листья и побеги яблони. В этот период дерево очень важно подкармливать, сообщил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с News.ru.
По словам эксперта, лучше всего использовать органические удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Это поможет дереву восстановиться и сформировать новые побеги. Также яблоню стоит регулярно поливать, особенно в период засухи.
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Кроме того, Чаплин посоветовал защитить дерево от новых заморозков, накрыв его пергаментной бумагой или пленкой.
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