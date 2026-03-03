Председатель СДСЖР Епифанова сообщила, что Конституция гарантирует россиянам пенсию даже при отсутствии стажа
Каждый гражданин Российской Федерации может рассчитывать на пенсию, даже если он никогда не работал официально. Это положение закреплено в статье 39 Конституции России, а также в законах №400-ФЗ «О страховых пенсиях» и №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении», сообщила в беседе с RT арбитражный управляющий Минюста России и председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.
При отсутствии необходимого стажа гражданину назначается социальная пенсия. Если же доходы пенсионера ниже прожиточного минимума, ему положена доплата.
«Даже если человек не работал официально и не имеет страхового стажа, государство гарантирует минимальные социальные выплаты», — подчеркнула Епифанова.
Для получения страховой пенсии необходимо иметь 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. В противном случае назначается социальная пенсия.