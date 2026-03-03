Председатель СДСЖР Епифанова сообщила, что Конституция гарантирует россиянам пенсию даже при отсутствии стажа

Каждый гражданин Российской Федерации может рассчитывать на пенсию, даже если он никогда не работал официально. Это положение закреплено в статье 39 Конституции России, а также в законах №400-ФЗ «О страховых пенсиях» и №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении», сообщила в беседе с RT арбитражный управляющий Минюста России и председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.