Председатель СДСЖР Епифанова рассказала, что предпенсионный статус дает право на ряд льгот и гарантий

Предпенсионный статус присваивается россиянам автоматически, без необходимости подачи заявления. Об этом рассказала председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), член центрального совета партии «Справедливая Россия», экс-сенатор Ольга Епифанова в беседе с RT .

По словам Епифановой, предпенсионный статус получают граждане, которым до пенсии по старости осталось пять или меньше лет. Также его могут получить лица, имеющие право на досрочный выход на пенсию, включая многодетных матерей, работников вредных производств и Крайнего Севера.

Специалист подчеркнула, что предпенсионеры не получают пенсию, так как официальный пенсионный возраст и необходимый стаж еще не достигнуты. Статус выполняет в первую очередь социальную и защитную функцию.

Предпенсионеры могут пользоваться рядом льгот и гарантий, такими как два оплачиваемых дня в году для диспансеризации, защита от увольнения по возрасту, повышенные пособия по безработице, право на переобучение и переквалификацию, а также отдельные налоговые льготы в зависимости от региона.