Председатель «Садоводов России» Туманов поддержал закон о штрафах для безответственных дачников

Председатель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал новый закон, который устанавливает предельный срок в три года для освоения собственниками земельных участков.

По словам эксперта, СНТ таким образом пытаются бороться с людьми, которые бросают свои участки.

«Придет пожарная инспекция, я и не говорю о сорняках, оштрафуют все садоводческое товарищество за то, что кто-то бросил свой участок», — добавил Туманов.

Бюджет садоводческого товарищества как раз формируется за счет людей, которые регулярно делают взносы, сказал эксперт.

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