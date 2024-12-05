Председатель Петербургского избиркома Мейксин назвал формат многодневного голосования целесообразным

Формат проведения голосования в несколько дней зарекомендовал себя с положительной стороны и подтвердил свою целесообразность. Такое мнение в беседе с «Петербургским дневником» выразил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.
Он отметил, что проведение голосования в течение трех дней — это, безусловно, серьезная дополнительная нагрузка для сотрудников избирательной комиссии. Однако такой форма позволяет обеспечить более высокую явку и дать возможность большему количеству людей исполнить свой гражданский долг.
Мейксин добавил, что на последних губернаторских выборах люди в большом количестве приходили на участки все три дня: в пятницу, субботу и воскресенье.
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