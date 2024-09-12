Председатель Мособлдумы Брынцалов заявил, что в ближайшее время депутаты займутся бюджетом на 2025 год

Московская областная Дума начала осеннюю сессию, которая обещает быть насыщенной событиями — среди запланированных законопроектов есть такие, которые охватывают широкий спектр сфер жизни Подмосковья. Об этом «РИАМО» рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он отметил, что основное внимание будет уделено формированию бюджета на 2025 год, а также плановому периоду на 2026 и 2027 годы. Основой для разработки этого важного финансового документа станут предложения, полученные в ходе встреч с жителями региона.
Брынцалов акцентировал, что бюджет — это не просто набор цифр, а отражение потребностей и ожиданий населения. Это касается как улучшения инфраструктуры, так и строительства новых образовательных и медицинских учреждений, а также предоставления дополнительной материальной помощи самым уязвимым категориям граждан.
Социальная сфера по-прежнему остается в центре внимания. Каждый вложенный в бюджет рубль должен быть направлен на то, чтобы улучшить качество жизни жителей области.
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