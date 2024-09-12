Председатель Мособлдумы Брынцалов заявил, что в ближайшее время депутаты займутся бюджетом на 2025 год

Он отметил, что основное внимание будет уделено формированию бюджета на 2025 год, а также плановому периоду на 2026 и 2027 годы. Основой для разработки этого важного финансового документа станут предложения, полученные в ходе встреч с жителями региона.



Брынцалов акцентировал, что бюджет — это не просто набор цифр, а отражение потребностей и ожиданий населения. Это касается как улучшения инфраструктуры, так и строительства новых образовательных и медицинских учреждений, а также предоставления дополнительной материальной помощи самым уязвимым категориям граждан.



Социальная сфера по-прежнему остается в центре внимания. Каждый вложенный в бюджет рубль должен быть направлен на то, чтобы улучшить качество жизни жителей области.