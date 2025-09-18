Председатель Мосгордумы Шапошников выступил перед студентами «Пульс СВАО» и корреспондентами из «Нового фейерверка»

В среду, 17 сентября, в медиацентре «Вечерней Москвы» состоялась пресс-конференция, организованная специально для молодых журналистов. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников выступил перед студентами школы журналистики «Пульс СВАО» и студией юных корреспондентов «Новый фейерверк», представляющих газету «Вечерняя Москва» .

Мероприятие посетили также главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов и преподаватель Высшей школы экономики Андрей Жуков, занимающийся проектом «Медиамастерская».

Александр Куприянов подчеркнул важность живого общения в профессии журналиста, несмотря на стремительное развитие современных цифровых инструментов. Главред указал, что основными качествами настоящего репортера остаются стремление к новым знаниям и готовность идти на риски ради интересной истории.

Студенты задавали Алексею Шапошникову разнообразные вопросы, касающиеся разных сфер жизни столицы. Особое внимание уделили развитию системы школьного образования в Москве.