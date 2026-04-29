Председатель Мосгордумы Шапошников вручил благодарности журналистам «Вечерней Москвы»

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников выразил признательность представителям СМИ за их вклад в освещение деятельности столичного парламента, передала «Вечерняя Москва» .

В числе награжденных были сотрудники газеты «Вечерняя Москва». Депутат поблагодарил журналистов за многолетнее сотрудничество и внимание к гуманитарным акциям.

«Каждый из вас — специалист в своей сфере, в своем направлении. Я не смогу вспомнить все интересные моменты, которые мы с вами прошли за эти годы. Это и программа „Памяти Московского народного ополчения“, и проект „Города-герои — города героев“, — отметил Шапошников.

Среди тех, кто получил благодарственные письма, — генеральный директор АО «Редакция газеты „Вечерняя Москва“» Георгий Рудницкий, главный редактор Александр Шарнауд Шарнауд, первый заместитель главного редактора Юлия Тарапата и другие.