Председатель Комитета по труду Чернейко: минимальная зарплата в Петербурге составит 35 тысяч рублей к 2030 году | 360°

27 апреля 2024, 16:08
Председатель Комитета по труду Чернейко: минимальная зарплата в Петербурге составит 35 тысяч рублей к 2030 году
Минимальная заработная плата в Санкт-Петербурге в 2030 году будет составлять 35 тысяч рублей. Сейчас ее размер — 25 тысяч рублей, сообщил председатель Комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко в эфире программы «Радиоклуб на Карповке».
По его словам, в ближайшие годы зарплата в городе будет расти более высокими темпами, чем на федеральном уровне. В этом плане правильным подходом является взаимодействие с профсоюзами, сообщил «Петербургский дневник».
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Чернейко отметил, что профсоюзы объединяют профессионалов и повышают ответственность работников.
Санкт-Петербург
Зарплаты
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