Председатель Комитета по труду Чернейко: минимальная зарплата в Петербурге составит 35 тысяч рублей к 2030 году | 360°

Общество 27 апреля 2024, 16:08 Председатель Комитета по труду Чернейко: минимальная зарплата в Петербурге составит 35 тысяч рублей к 2030 году

Читать 360 в

Минимальная заработная плата в Санкт-Петербурге в 2030 году будет составлять 35 тысяч рублей. Сейчас ее размер — 25 тысяч рублей, сообщил председатель Комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко в эфире программы «Радиоклуб на Карповке».

По его словам, в ближайшие годы зарплата в городе будет расти более высокими темпами, чем на федеральном уровне. В этом плане правильным подходом является взаимодействие с профсоюзами, сообщил «Петербургский дневник».

Реклама

Чернейко отметил, что профсоюзы объединяют профессионалов и повышают ответственность работников.