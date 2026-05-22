Председатель комиссии ОП Рыбальченко призвал уделить внимание вопросам сельской демографии

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко в эфире радиостанции «Говорит Москва» озвучил меры, которые могут улучшить демографическую ситуацию в сельской местности.

Специалист указал на актуальность соответствующего вопроса.

«Мы для села должны вырабатывать особые меры демографической политики, в частности направлять средства материнского капитала на прямые выплаты», — отметил эксперт.

Он также предложил сделать ипотеку более доступной для жителей села, снизив ставку до уровня дальневосточной ипотеки, то есть до 2%.