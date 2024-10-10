Председатель клуба «Цветоводы Москвы» Жашкова призвала развивать питомники в России

Председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова в разговоре с ИА НСН прокомментировала информацию о том, что импортную пошлину на цветы из недружественных стран могут повысить в России.

По словам эксперта, наши питомники могут насытить рынок отечественными цветами, однако они предпочитают закупать посадочный материал в Голландии.

«Нам надо развивать свои питомники. Они грешат тем, что задешево покупают в Голландии посадочный материал, а потом продают его в несколько раз дороже», — пояснила Жашкова.

Мера о повышении пошлины будет стимулировать наши питомники не заниматься перепродажей, а выращивать собственный материал, добавила она.