Председатель картофельного союза Лупехин предсказал снижение цен на корнеплод через 2 недели

Председатель картофельного союза Сергей Лупехин заявил, что через две недели можно ждать понижение цен в связи с началом поставок нового урожая корнеплода из южных областей, где уборка урожая и доставка уже в разгаре. Об этом он рассказал «Взгляду» .

Лупехин указал, что в течение мая и июня на рынке преобладали поставки из Египта и Азербайджана, в то время как количество доступного овоща отечественного прошлогоднего урожая уменьшилось. В Министерстве сельского хозяйства подтвердили, что ценовая динамика овощей соответствует обычным сезонным колебаниям и остается стабильной.

Сообщается также, что в настоящее время в магазинах продаются овощи из прошлого года и продукция, импортируемая из стран-партнеров. Согласно последним данным, зафиксированным 26 июня, цены на свеклу у производителей упали на 5,5% по сравнению с предыдущим годом.

В то же время, стоимость картофеля и моркови возросла в соответствии с уровнем инфляции и составила 17,4 и 24,4 рубля за килограмм соответственно. Ожидается, что с началом нового сельскохозяйственного сезона цены на продукцию у производителей снизятся, что, в свою очередь, отразится и на розничных ценах.