Предпринимателям посоветовали начинать автоматизацию бизнеса с процессов, влияющих на результат

Автоматизацию бизнеса следует начинать с процессов, которые напрямую влияют на создание продукта или услуги, а не с задач, которые проще всего внедрить технически. Об этом «Известиям» рассказал директор отраслевой экспертизы ИТ-холдинга LANSOFT Александр Климешов.

Для производственных предприятий такими процессами могут быть разработка продукции, планирование производства, снабжение, изготовление, продажи, отгрузка и сервисное обслуживание. В розничных компаниях наибольший эффект автоматизация может дать в управлении спросом и ассортиментом, товародвижении, работе магазинов и онлайн-продаж, а также в клиентском сервисе. Именно в этих направлениях автоматизация способна принести наиболее заметный финансовый результат: сокращение простоев оборудования, уменьшение производственного брака или оптимизация запасов в масштабах года могут существенно повлиять на прибыль компании.

Автоматизация управленческих процессов, по словам Климешова, чаще дает косвенный эффект и не всегда приводит к сокращению персонала. Такие изменения могут проявляться в долгосрочной перспективе, однако также имеют значение для развития бизнеса. Еще одним важным направлением эксперт назвал процессы, связанные с выполнением требований регулирующих органов. Отсутствие необходимых систем может привести к значительным финансовым потерям из-за штрафов и других последствий.