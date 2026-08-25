Предприниматель Варданян отметил, что идентификатор подлинности бренда поможет не купить подделку на маркетплейсе

Предприниматель Тигран Варданян в интервью радио Sputnik рассказал, как не купить поддельный товар на маркетплейсах.

Он посоветовал обращать внимание на наличие идентификатора у продавца. У маркетплейсов есть условный идентификатор в виде галочки, который подтверждает подлинность бренда.

«У нас написано, что мы — оригинал, имеем эту галочку, что мы подтвердили свое право, действительно подлинная организация, и у нас товар проверенный. А у кого галочек, тут уже вопрос 50 на 50», — пояснил Тигран Варданян.

Кроме того, можно использовать приложение «Честный знак», чтобы проверить товар по маркировке. Для этого нужно отсканировать товар в приложении, и оно покажет, является ли он подлинным.