Предприниматель предстанет перед судом после гибели рабочего на теплоходе в Нижегородской области

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть работника. Материалы переданы в суд, сообщили НИА «Нижний Новгород» в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, трагедия произошла в июне 2025 года на территории судоремонтного завода на Бору. Рабочий выполнял очистку грузового трюма теплохода «Русич — 6», не пройдя обязательные инструктажи и обучение по охране труда.

Во время проведения работ были нарушены требования безопасности. Мужчина сорвался со строительных лесов и упал в трюм. От полученных травм он скончался.

Уголовное дело направлено в Борский городской суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.