Предприниматель Остудин указал на рост интереса к спортивному страхованию

Предприниматель Ярослав Остудин рассказал « Газете.ru » о растущем внимании к вопросам страхования здоровья во время занятий спортом.

По его словам, за последние два года число россиян, покупающих спортивные страховки, увеличилось на 40%.

«Наибольший спрос на спортивную страховку отмечается во втором и третьем кварталах. Пик спроса приходится на апрель, как подготовку к сезонным видам спорта, например веломотоспорту и роллерблейдингу», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что средняя цена полиса составляет около 700 рублей в месяц, или девять тысяч рублей в год, что покрывает расходы на медицинское обслуживание в случае серьезных повреждений