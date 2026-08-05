Предприниматель из Алматы Антон ищет девушку, которую случайно увидел в частной клинике Новосибирска

Предприниматель из Алматы Антон ищет девушку по имени Анастасия, которую случайно увидел в частной клинике Новосибирска. Они не успели познакомиться, но мужчина решил ее найти и рассказал свою историю КП-Новосибирск .

С Анастасией Антон впервые пересекся 25 июля, когда попал в больницу с аппендицитом. Он видел ее всего дважды — в разные дни, но обратил внимание на ее открытость и позитивность.

«Девушка очень запомнилась, зацепила энергией. Оба раза, которые я ее видел, Анастасия очень легко общалась с персоналом, смеялась, очень позитивная девушка. Запомнил ее улыбку и смех», — рассказал Антон.

После выписки мужчина понял, что хотел бы все-таки познакомиться с девушкой. Однако ни имени, ни контактов, ни других способов связаться с ней у него не было. Антон обратился в клинику с официальным письмом, надеясь, что там смогут передать Анастасии его контакты, но получил отказ.

«Мне ответили, что не имеют права выдать данные пациентки по закону. Но девушки на ресепшене прониклись этой историей и пожелали мне обязательно найти Анастасию», — говорит он.

Теперь предприниматель решил обратиться за помощью к читателям КП-Новосибирск. Если Анастасия увидит обращение и будет открыта к общению, Антон будет рад, если она напишет его помощнице в Telegram — @irdmi1.