Предприниматель Иванов сообщил, что освобождение сезонного транспорта от налога может повлиять на рынок техники

Предложение освободить владельцев сезонного транспорта от налога в периоды его неиспользования может привести к изменениям в подходе к налогообложению и повлиять на рынок техники. Об этом рассказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов в беседе с «Известиями» .

По его мнению, реализация инициативы может стать примером для введения более гибких налоговых льгот, учитывающих реальное использование транспорта. Это касается лодок, мотоциклов, снегоходов и мотосаней, которые эксплуатируются лишь часть года.

Специалист отметил, что снижение налоговой нагрузки может повысить привлекательность покупки сезонной техники, стимулировать развитие сопутствующих услуг — аренды, обслуживания, ремонта и хранения. Рост числа владельцев сезонной техники приведет к увеличению спроса на инфраструктуру — стоянки, гаражи и сервисные центры. Это может стимулировать развитие рынка и расширение ассортимента у производителей и дистрибуторов.