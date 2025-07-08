Предприниматель Давидян предложила изучить теорию спиральной динамики перед испытательным сроком

Предприниматель и наставник по бизнесу Лиана Давидян в интервью радио Sputnik поделилась советами, как успешно пройти испытательный срок на новой работе. Она отметила, что для этого необходимо изучить корпоративную культуру компании и адаптироваться в коллективе.

По словам эксперта, существуют инструменты, которые помогают понять уровень развития компании и насколько ее принципы соответствуют новому сотруднику. Лиана Давидян упомянула теорию спиральной динамики, которая объясняет, почему у людей формируются определенные ценности в определенный период и как они меняются в процессе эволюции.

Каждый из восьми уровней спирали имеет свой цветовой код. Теплыми цветами (бежевым, красным, оранжевым и желтым) авторы маркировали ценностные системы, в центре которых находятся индивидуализм и самовыражение. Системы, в основу которых ставятся коллективное и общественное, обозначены холодными цветами (фиолетовым, синим, зеленым и бирюзовым).

Она также рассказала, что фиолетовые компании можно определить по лексике, которую используют сотрудники. В таких компаниях часто звучат слова «семья», «коллектив», «взаимопомощь», «уважение». В красных компаниях акцент делается на победу, результат и скорость.