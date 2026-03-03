Предприниматель Давидян отметила, что работа должна обеспечивать эмоциональную стабильность

В интервью радио Sputnik предприниматель и наставник по бизнесу Лиана Давидян объяснила, что мужчины и женщины по-разному подходят к выбору работы.

По словам эксперта, многие женщины до сих пор сталкиваются с необходимостью доказывать свою состоятельность вне традиционных ролей матери и жены.

«Работа для женщины часто становится не просто источником дохода, а смыслом и способом доказать свою состоятельность», — отметила Давидян.

Мужчины же, согласно общественным ожиданиям, остаются главными добытчиками. Мальчиков с детства учат достигать результатов и бороться, в то время как от девочек таких ожиданий нет. Тем не менее, эти установки постепенно уходят в прошлое, хотя инерция сознания все еще велика.

Давидян подчеркнула, что противопоставлять «карьеру» и «призвание» не совсем правильно. Карьерный рост не обязательно означает достижение позиции руководителя. Это скорее умение найти свой талант, развить его и получать удовлетворение.

«Не каждый способен быть хорошим начальником, как в футболе не все могут стать тренером — кому-то больше подходит роль вратаря или нападающего», — добавила специалист.

Эксперт также подчеркнула, что работа должна обеспечивать эмоциональную стабильность и необходимый уровень жизни. Важно понимать, что соревнование и постоянное сравнение себя с другими может привести к выгоранию.