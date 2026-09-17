Предприятиям общественного питания в России предложили вернуться к советской системе

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров считает, что предприятиям общественного питания стоит вернуться к советской системе и открыть кулинарии. По его мнению, это повысит их эффективность, пишет радиостанция «Говорит Москва» .

Бухаров отметил, что в советское время при каждой столовой и ресторане была кулинария. Пока в зале не было гостей, рабочие готовили полуфабрикаты высокой степени готовности, которые потом продавали. Сегодняшним предприятиям нужно снова начать работать по этой системе, чтобы добиться успеха, подчеркнул он.