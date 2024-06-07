Предприятия ОЭЗ «Технополис Москва» вложили в производства около 50 миллиардов в 2023 году

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

За прошлый год свыше 100 компаний — резидентов ОЭЗ Москвы открыли свыше 4,1 тысячи рабочих мест. Об этом во время Петербургского международного экономического форума заявил министр правительства российской столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Сегодня в особой экономической зоне Москвы работают свыше 200 предприятий. При этом более 100 из них находятся в статусе резидента, который помогает получать ряд налоговых льгот.

«В 2023 году предприятиями со статусом резидента создано свыше 4,1 тысячи рабочих мест и вложено около 50 миллиардов рублей инвестиций», — уточнил Овчинский.

В числе лидеров по показателям оказались предприятия микроэлектроники, производители лекарств и медицинских изделий.

В прошлом году статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» присвоили 16 компаниям. Эти предприятия намерены вложить в экономику свыше 14 миллиардов рублей и создать порядка трех тысяч рабочих мест.

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