Предприятие по выпуску лечебного и энтерального питания заработало в Рязанской области

В городе Новомичуринске Рязанской области начало работу первое предприятие по выпуску лечебного и энтерального питания. Общий объем инвестиций в проект достиг 1,8 миллиарда рублей, благодаря чему было создано около 200 рабочих мест, написал «ФедералПресс» .

Особенность завода заключается в производстве зондового энтерального питания, которое необходимо пациентам, не способным принимать пищу обычным способом. Эта продукция важна для людей с тяжелыми заболеваниями и для пациентов паллиативной помощи.

Сообщается, что предприятие применяет технологии, не имеющие аналогов в России.