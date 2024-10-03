Предприятие по добыче угля запустят в Бурятии к 2028 году

В Бурятии планируют запуск Окино-Ключевского месторождения. На предприятии будут добывать около четырех миллионов тонн бурого угля в год. Об этом написал сайт «Государственные новости».
Не только Бурятия, но и часть Монголии будут обеспечены электроэнергией, говорится в сообщении правительства РФ. Уголь понадобится для работы Гусиноозерской ГРЭС, которая и является производителем электроэнергии в регионе.
Строительство предприятия должно быть завершено к 2028 году. Планируется привлечь инвестиции в размере 13,2 миллиарда рублей.
Спортивную площадку на улице Волкова в Ногинске отремонтировали по просьбе жителей
В Кремле не исключили, что участник СВО когда-нибудь станет президентом
Подмосковные семьи получили субсидии для новорожденных на 100 миллионов рублей в сентябре
Экскурсию по медцентру Рошаля в Красногорске провели для «Активного долголетия»
Бизнес-омбудсмен Подмосковья проведет встречу с предпринимателями в Наро-Фоминске 11 октября
Структурные изменения. Политолог Баширов объяснил назначение Жоги полпредом
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте