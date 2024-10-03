Предприятие по добыче угля запустят в Бурятии к 2028 году

В Бурятии планируют запуск Окино-Ключевского месторождения. На предприятии будут добывать около четырех миллионов тонн бурого угля в год. Об этом написал сайт «Государственные новости» .

Не только Бурятия, но и часть Монголии будут обеспечены электроэнергией, говорится в сообщении правительства РФ. Уголь понадобится для работы Гусиноозерской ГРЭС, которая и является производителем электроэнергии в регионе.

Строительство предприятия должно быть завершено к 2028 году. Планируется привлечь инвестиции в размере 13,2 миллиарда рублей.