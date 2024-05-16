Эксклюзив 16 мая 2024, 08:03 «Предлагаю оживить». Депутат — об умирающих деревнях России Депутат Колунов предложил возродить умирающие деревни России Pxhere

Читать 360 в

Все больше людей стремятся в центральную часть России, оставляя деревни на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке пустыми. Депутат Госдумы Сергей Колунов в комментарии 360.ru предложил возродить умирающие населенные пункты.

По его словам, для этого нужно предусмотреть механизм, при котором региональные власти будут рассылать уведомления владельцам покинутых деревенских домов.

Реклама

«И, если владельцы не выразят претензии на это имущество, регвласти смогут его национализировать, восстановить и сдавать в аренду, а может и вовсе давать нуждающимся право проживания в домах на условиях ухода за участком и строением, а также своевременной оплаты ЖКУ», — отметил парламентарий.

В таком случае деревни станут ухоженными. Населенные пункты оживут, и в них будет развиваться инфраструктура.

Ранее Колунов предложил способ борьбы с самокатчиками-нарушителями. Для этого нужно ограничить скорость средств индивидуальной мобильности на тротуарах и в парках.