Празднование китайского Нового года в Пекине покажут в рунете

Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» откроется 16 февраля в 18:00 на Манежной площади. А перед этим все желающие в эфире VK Видео смогут увидеть праздничный гала-концерт из Пекина, организованный Медиакорпорацией Китая.

Специально для ценителей китайской музыки доступен плейлист, посвященный как традиционным, так и современным композициям Поднебесной. А в историях появился праздничный шаблон, с помощью которого до 23 февраля можно записать поздравление.

Лучшие опубликованные истории покажут на Манежной площади на большом экране, а их авторы получат памятные подарки.

В Пекине в это же время при поддержке российского посольства пройдет «Московская Масленица». С 19 по 22 февраля у южных ворот парка Чаоян можно будет попробовать блины и поучаствовать в традиционных развлечениях.