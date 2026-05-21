Правозащитник Шапкин рекомендовал выбирать для дачи бассейн с фильтрацией воды

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин дал рекомендации по выбору бассейна для дачи. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, для безопасного и регулярного купания необходимо выбирать модель с системами циркуляции и фильтрации воды.

«Поскольку мы живем не в Египте, имеет смысл для уличных бассейнов выбирать именно разборный вариант с возможностью демонтажа на зимний период. Иначе бассейна хватит только на один сезон», — добавил специалист.

Также важно обеспечить укрытие бассейна пленкой или чехлом, когда он не используется, чтобы предотвратить размножение насекомых и земноводных, а также накопление мусора и пыли.