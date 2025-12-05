Правозащитник Шапкин предложил продавать алкоголь в отдельных помещениях магазинов

Председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин предложил выделить алкогольную продукцию в отдельное помещение в супермаркетах. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, также необходимо запретить несовершеннолетним заходить в соответствующие залы. Кроме того, помещения должны закрываться в ночное время.

Шапкин посоветовал увеличить площадь, отведенную под социальную рекламу, с 5% до 15%. Важно сделать акцент на родителях и их ответственности перед собственными детьми.