Правозащитник Шапкин напомнил о существовании списка невозвратных товаров

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в беседе с RT напомнил, что некоторые товары нельзя вернуть, если они просто не понравились или не подошли. Для определенных категорий действуют особые правила возврата.

По словам эксперта, существует перечень товаров, утвержденный постановлением правительства, которые нельзя вернуть без веской причины. Среди них — предметы личной гигиены, нижнее белье, ювелирные изделия, лекарственные препараты, парфюмерно-косметические товары и технически сложные товары бытового назначения.

Вернуть эти товары можно только при обнаружении производственного брака в течение гарантийного срока. Чек и упаковка необязательны — достаточно любого другого подтверждения факта покупки.