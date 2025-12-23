Правозащитник Петропольский спрогнозировал появление «Честного знака» на всех товарах

В течение ближайших пяти лет система маркировки «Честный знак» охватит всю продукцию, поступающую на рынок. Такое мнение высказал руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский, сообщила радиостанция Sputnik .

Эксперт подчеркнул, что введение маркировки позволит осуществлять полный контроль над движением товаров, начиная с таможенного оформления или этапа производства вплоть до конечного потребителя.

«И во всей этой цепочке кристально чистое налогообложение», — отметил специалист.

По его словам, со временем система «Честный знак» станет неотъемлемой частью налоговой отчетности. Такой подход значительно упростит отслеживание происхождения продукции и облегчит ведение бухгалтерского учета предприятий.