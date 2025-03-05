Правозащитник Павлов: в России чаще всего подделывают соки и колбасу

Российские власти активно борются с недобросовестными практиками на пищевых производствах, но доля поддельной продукции все еще высока. В мясных и рыбных консервах, а также в соках и колбасах часто встречаются манипуляции с составом. Представитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов рассказал Общественной Службе Новостей о проблеме фальсификации пищевой продукции.

Фальсификацией называют несоответствие реального состава указанному на упаковке. Например, если в газировку добавляют искусственные подсластители вместо сахара, это считается фальсификатом.

По словам эксперта, самая большая опасность фальсификации в том, что ее сложно выявить без лабораторных исследований, поэтому она так востребована у производителей, желающих снизить издержки и увеличить прибыль.

Павлов отметил, что в сфере молочной продукции удалось значительно снизить процент фальсификата благодаря системе обязательной маркировки. Однако в других категориях товаров все еще есть проблемы.