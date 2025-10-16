Правозащитник Меркачева оценила инициативу об отмене сроков давности для серийных убийц

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева высказалась по поводу инициативы партии «Справедливая Россия — За правду» об отмене сроков давности для серийных убийц. Ее слова передала Общественная Служба Новостей .

Она подчеркнула важность учета возможных рисков, связанных с ослаблением стандартов доказывания, подчеркнув, что именно установление сроков давности защищает граждан от необоснованного обвинения в старых делах.

По мнению Меркачевой, судебные ошибки возможны, особенно при расследовании преступлений двадцатилетней давности, касающихся насилия над детьми, где объективно трудно собрать убедительные доказательства вины подозреваемого.