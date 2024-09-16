Правозащитник Меркачева: нередко при арестах правоохранители предлагают хозяину избавиться от животного

Четко проработанных инструкций по обращению с остающимися без присмотра животными арестованных в России нет. Обычно правоохранители предлагают хозяевам избавиться от питомцев, рассказала «Ридусу» правозащик, бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
У животных будет больше шансов выжить, если их оставят соседям или даже на лестничной площадке. Арестованный также имеет право на один телефонный звонок, чтобы предупредить друга или родственника о проблемах с питомцем, отметила правозащитник.
Многое в судьбе животных зависит от человеческого фактора, добавила собеседница издания.
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