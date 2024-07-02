Правозащитник Мельников призвал ввести для людей с судимостью «право на забвение»

В России, даже есть судимость человека погашена, она отображается в базах и мешает ему в будущем. Эту ситуацию надо менять. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По его словам, стоит ввести практику того, чтобы сведения о закрытой судимости были недоступны для широких масс. Поэтому общественник предложил ввести «право на забвение».

«Время идет, законодательство меняется, меняются принципы, про целый ряд составов преступлений уже забыли, и что делать с людьми с судимостью? Даже если судимость снята, для органов власти он остается человеком с судимостью», — отметил эксперт.

Он добавил, что подобные изменения облегчат жизнь множеству людей и позволят им адаптироваться в будущем.

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